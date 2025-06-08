السباحة ماكنتوش تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م حرّة

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : حطّمت السباحة الكندية سامر ماكنتوش الرقم القياسي العالمي في سباق 400 م حرّة في طريقها للفوز بالمركز الاول بوقت 3:54.18 دقائق خلال التصفيات الكندية في فيكتوريا، لتفرض نفسها من بين أبرز المرشحات لنيل الذهب في بطولة العالم للسباحة التي ستقام في سنغافورة هذا العام.

ونجحت ماكنتوش، الفائزة بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية وحاملة الرقم القياسي العالمي سابقا في هذا السباق، في تحطيم بأكثر من ثانية الرقم العالمي السابق البالغ 3:55.38 دقائق والذي سجلته الأسترالية أريارن تيتموس في بطولة العالم في فوكوكا (اليابان) عام 2023.

قالت النجمة البالغة 18 عاما "قبل دخولي هذه الليلة، كنت أعلم أن تدريبي كان ممتازا خلال الأشهر القليلة الماضية، وأني أستطيع تحقيق إنجاز مميز".

كان هذا أول سباق لماكنتوش في التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في سنغافورة في الفترة من 11 تموز/يوليو إلى 3 آب/أغسطس المقبلين.

تشارك في سبعة سباقات، بما في ذلك 800 م حرّة، و400 م متنوعة، و200 م متنوعة، و200 م حرّة، و200 م فراشة، و200 م ظهرا، وأشارت إلى أنها تهدف إلى المنافسة في خمسة سباقات في بطولة العالم.

طوّقت عنقها بالمعدن الأصفر في أولمبياد باريس العام الماضي في سباقات 200 م فراشة و200 م متنوّعة و400 م متنوّعة، وستتوجه إلى سنغافورة سعيا لإضافة المزيد إلى رصيدها من الألقاب العالمية الأربعة.

مع توقف تيتموس لموسم كامل، تتوقع ماكنتوش أن يكون التحدي الأكبر لها في سباق 400 م حرّة من كايتي ليديكي، ولكن بعد أداء السبت بدت ماكنتوش أكثر استعدادا لمواجهة السباحة الأميركية.

قالت "بصراحة، لم أشعر بألم كبير في ذلك. شعرت بقوة هائلة طوال السباق، وهذا لم يكن الحال بالنسبة لي في سباق 400 م حرّة".

وتابعت "في آخر 100 م، كنت دائما أتألم بشدة، لكن الامور تبدلت في الامتار الـ 200 م الاخيرة حيث كنت أسبح بسلاسة، لذا عرفتُ أني أسبح بقوة".