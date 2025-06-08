شكرا لقرائتكم خبر عن "اليد" يحدد 4 يوليو آخر موعد للتسجيل فى رخصة الاتحاد الدولى لمدربى حراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 11:45 ص

حدد اتحاد كرة اليد 4 يوليو المقبل موعدا نهائيا للتسجيل فى دورة الاتحاد الدولى لمدربى حراس المرمى، المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 وحتى 26 من شهر سبتمبر المقبل.

تقام هذه الدراسة بالتعاون بين الاتحاد الأفريقى والدولى للعبة، حيث إن معايير الترشيح عن طريق الاتحاد الوطنى.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد 24 يونيو الجاري موعدا لعقد الاجتماع السنوي للاتحاد للموسم 2025/2026 لأندية السيدات.

وأرسل اتحاد اليد تعميم هام على جميع أندية دورى عمومى السيدات (أ - ب) وباقى الدرجات وكرة اليد المصغرة بخصوص المؤتمر السنوى العام للموسم الرياضي 2025-2026.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور أبرزها نشرة تعليمات الموسم الجديد و تسجيل اللاعبات في الموسم الجديد.