شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواسم مدة تعاقد الزمالك مع الجزائري زين الدين بلعيد والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع الجزائرى زين الدين بلعيد لاعب فريق سينت ترويدن البلجيكى على الانضمام للفريق خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم خط دفاع الفريق الفترة المقبلة.

وتم الاتفاق على أن تكون مدة التعاقد 3 مواسم تبدأ من الموسم الجديد، على أن يتم إنهاء الاتفاق مع النادى البلجيكى على الرتوش النهائية لتوقيع اللاعب على عقد الانضمام للزمالك

ومن المتوقع أن يحسم الزمالك الصفقة بمقابل مادي يصل لـ800 ألف دولار، يتم سدادها على قسطين، قيمة كل قسط 400 ألف دولار.

ويسعى الزمالك لإتمام التعاقد مع صفقات سوبر تقود الفريق للمنافسة على البطولات الفترة المقبلة، بعدما أنهى الموسم بالتتويج بكأس مصر، مقابل خسارة الدورى ووداع الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.