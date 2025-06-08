شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يحتفل بالعيد بصورة من ذبح الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

حرص ناصر منسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ذبح عجل احتفالا بعيد الأضحى، حيث شارك متابعيه بصورة خلال الذبح.

ونشر ناصر منسى عبر صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام صورة له خلال المشاركة في ذبح الأضحية.



ناصر منسى

وواصل ناصر منسي مهاجم الزمالك التسجيل في النهائيات بعدما قاد الفارس الابيض للتتويج بطلا لكأس مصر بعما سجل هدفاً أدرك به التعادل للزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر 2025، من انفراد بعد تمريرة متقنة من أحمد فتوح في الدقيقة 78 بعدما شارك في بداية الشوط الثاني بدلا من سيف الجزيري ليلجأ الفريقين للاشواط الإَضافية ثم ركلات الترجيح التى إبتسمت للزمالك 8-7.

ناصر منسي، الذي قدّم أفضل مواسمه على الإطلاق مع الزمالك، أصبح اللاعب المنقذ لكتيبة ميت عقبة فلقد كان حاسمًا دائمًا كالعادة مع الفارس الأبيض.

ووصل منسي للهدف رقم 26 مع الزمالك هذا الموسم سجلها خلال 77 مباراة بقميص الأبيض.

ويعد ذلك ثالث نهائي يهز فيه ناصر منسي الشباك فلقد سجل مع طلائع الجيش ضد الأهلي في نهائي كأس مصر موسم 2019-2020 وخسر بركلات الترجيح.