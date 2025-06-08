شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة مصرية على جوائز الأفضل فى موسم الاسكواش 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن جوائز الأفضل خلال الموسم الجاري 2024-2025، والذي أوشك على الانتهاء، حيث سيطر أبطال الاسكواش المصري على الجوائز سواء في مرحلة الكبار، أو اللاعبين الصاعدين.

وجاءت الجوائز كالتالي:

1- أفضل لاعبة في الموسم (PSA): نور الشربيني (مصر)

فازت بـ 4 ألقاب: بطولة العالم، بطولة مصر الدولية، باريس سكواش، وقطر كلاسيك، وحصلت على 39% من الأصوات، منهيةً سيطرة نوران جوهر التي فازت بالجائزة 3 مرات متتالية

2- أفضل لاعب في الموسم (PSA): علي فرج (مصر)

أعلن اعتزاله مؤخرًا بعد موسم ناجح فاز فيه بـ 5 بطولات منها أمريكا المفتوحة، وحصل على 42% من الأصوات

3- أفضل لاعبتين شابتين:

أمينة عرفي (مصر)

أنهات سينغ (الهند)

4- أفضل لاعب شاب: محمد زكريا (مصر)

5- جائزة ملهم الاسكواش:

علي فرج (مصر) – فئة الرجال

نور الشربيني (مصر) وساتومي واتانابي (اليابان) – فئة السيدات

6- أفضل مباراة في الموسم:

رجال: علي فرج ضد دييجو إلياس (نصف نهائي باريس)

سيدات: هانيا الحمامي ضد نوران جوهر (نهائي بطولة الأبطال)

7- لحظة الموسم: فوز نور الشربيني بلقبها الثامن في بطولة العالم، معادلة رقم الأسطورة نيكول ديفيد