شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة مصرية على جوائز الأفضل فى موسم الاسكواش 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالأحد، 08 يونيو 2025 10:42 ص
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن جوائز الأفضل خلال الموسم الجاري 2024-2025، والذي أوشك على الانتهاء، حيث سيطر أبطال الاسكواش المصري على الجوائز سواء في مرحلة الكبار، أو اللاعبين الصاعدين.
وجاءت الجوائز كالتالي:
1- أفضل لاعبة في الموسم (PSA): نور الشربيني (مصر)
فازت بـ 4 ألقاب: بطولة العالم، بطولة مصر الدولية، باريس سكواش، وقطر كلاسيك، وحصلت على 39% من الأصوات، منهيةً سيطرة نوران جوهر التي فازت بالجائزة 3 مرات متتالية
2- أفضل لاعب في الموسم (PSA): علي فرج (مصر)
أعلن اعتزاله مؤخرًا بعد موسم ناجح فاز فيه بـ 5 بطولات منها أمريكا المفتوحة، وحصل على 42% من الأصوات
3- أفضل لاعبتين شابتين:
أمينة عرفي (مصر)
أنهات سينغ (الهند)
4- أفضل لاعب شاب: محمد زكريا (مصر)
5- جائزة ملهم الاسكواش:
علي فرج (مصر) – فئة الرجال
نور الشربيني (مصر) وساتومي واتانابي (اليابان) – فئة السيدات
6- أفضل مباراة في الموسم:
رجال: علي فرج ضد دييجو إلياس (نصف نهائي باريس)
سيدات: هانيا الحمامي ضد نوران جوهر (نهائي بطولة الأبطال)
7- لحظة الموسم: فوز نور الشربيني بلقبها الثامن في بطولة العالم، معادلة رقم الأسطورة نيكول ديفيد
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