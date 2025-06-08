شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل رباعي كأس عاصمة مصر إلى المباراة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الأحد، منافسات إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث يحل فريق الإسماعيلي ضيفاً على نظيره سيراميكا حامل اللقب في آخر نسختين، بينما يستضيف إنبي نظيره فريق البنك الأهلي في مواجهة مثيرة.

سيراميكا والإسماعيلي

مع دقات الثامنة مساءً يستضيف ستاد الدفاع الجوي، مباراة إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر بين فريقي، الإسماعيلي وسيراميكا، في مواجهة مثيرة لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية، انتهت بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية، انتهت بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة.

ويكفي فريق سيراميكا التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل أو الفوز بأي نتيجة أيضاً.

بينما يحتاج الإسماعيلي إلى الفوز بثنائية نظيفة لضمان فرصة الوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم تأشيرة التأهل، أو الفوز بنتيجة 3-0 على الأقل لحسم التأهل مباشرة إلى النهائي.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق سيراميكا 11 مليوناً و530 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلي 3 ملايين و200 ألف يورو.

البنك الأهلي وإنبي

يستضيف ستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً، مواجهة مثيرة بين فريقي، إنبي أصحاب الأرض، والبنك الأهلي الضيوف، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية للبنك الأهلي 6 ملايين و730 ألف يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبي 4 ملايين و680 ألف يورو.

ويكفي البنك الأهلي التعادل أمام إنبي بأي نتيجة في لقاء العودة لحسم التأهل إلى المباراة النهائية، منتظراً المتأهل من لقاء سيراميكا والإسماعيلي.

فيما يحتاج إنبي إلى الفوز بهدف نظيف فقط للتأهل إلى المباراة النهائية على حساب البنك الأهلي طبقاً لقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، في حالة التساوي في عدد الأهداف.