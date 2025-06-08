شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تقديم زيزو لاعباً فى الأهلى يتجاوز الـ29 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فيديو تقديم النادى الأهلى للاعبه الجديد أحمد مصطفى زيزو حصد المشاهدات منذ نشره على الصفحة الرسمية للنادى في الثالثة عصر الجمعة الماضى.

وتعد صفقة زيزو الأقوى جماهيرية، كون الأهلي تعاقد معه بعد انتهاء عقده مع الزمالك، فإن مشاهدات الإعلان الترويجي للصفقة الذي نشره النادي الأحمر عبر منصاته جاءت ضخمة، استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية التى ستقام فى أمريكا.

وعبر صفحته على موقع "فيس بوك"، بلغت حجم مشاهدات الإعلان الترويجي لفيديو ضم زيزو، أكثر من 29 مليون مشاهدة حتى الآن.



فيديو زيزو

وانضم زيزو لمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

ووصل زيزو برفقة محمد أسامة اداري الفريق، وكان في استقبالهما سمير عدلي المدير الإداري في مطار ميامي.

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.