شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ التحرك للتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نادي الزمالك خطوات جادة في ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، ليتولي المهمة بدلا من أيمن الرمادي، الذي تولى المسؤولية في توقيت حرج ونجح في تحقيق بطولة غالية تُحسب له وللجهاز الفني بالكامل، الا ان التعاقد معه كان لفترة مؤقتة ولانتشال الفريق من كبوته.

وأكدت مصادر داخل القلعة البيضاء لـ”الخليج 365” أن اللجنة الفنية المكلفة باختيار المدير الفني، فتحت بالفعل خطوط تواصل مع عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب من جنسيات مختلفة، واقتربت من حسم التعاقد مع المدرب الأنسب من حيث الفكر الفني والقدرة على إدارة فريق بحجم الزمالك، بالإضافة إلى إمكانية العمل في ظل ظروف الكرة المصرية وخصوصية المرحلة الحالية.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة إدارة النادي لإعادة بناء الفريق بشكل متوازن، مع الاعتماد على مشروع فني طويل الأجل، يضمن الاستقرار الفني ويعيد الزمالك للمنافسة بقوة على كافة البطولات، محليًا وقاريًا.

في المقابل، ترغب إدارة الزمالك في توجيه الشكر للمدرب أيمن الرمادي على الفترة القصيرة التي قضاها في قيادة الفريق، والتي تكللت بتحقيق لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في النهائي، في مباراة أثبت فيها الرمادي قدراته في التعامل مع ضغوط المباريات الكبرى، ونجح في إعادة الروح القتالية للاعبين.

ومن المنتظر أن يُحسم اسم المدير الفني الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، لضمان منحه الوقت الكافي للتعرف على الفريق ووضع تصوراته الفنية، خاصة في ظل انتظار مشاركات قوية على المستوى المحلي والقاري.