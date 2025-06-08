شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه باتشوكا المكسيكى وديا الليلة في بروفة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الاهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ربييرو مساء اليوم الاحد مباراته الودية الوحيدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية أمام باتشوكا المكسيكى ،وتقام المباراة على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق المباراة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وتشهد هذه المباراة حضور جماهيري كبير في ظل الترقب الذى يسيطر على الشارع الاهلاوى لرؤية التشكيل الجديد للمارد الأحمر قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتأتي هذه المباراة في إطار خطة "المتحدة للرياضة" لدعم المشاركات الدولية للأندية المصرية، وحرصها على توفير تجربة جماهيرية متميزة لعشاق الكرة، خاصة مع مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

تأكد غياب الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى عن المشاركة فى مباراة باتشوكا الودية، بعدما تلقى المارد الاحمر إخطارًا رسميًا من الجهاز الفنى للمنتخب الفلسطينى يفيد باستمرار تواجد المهاجم وسام أبو على فى معسكر الفدائى، وتأجيل انضمامه إلى معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا فى الولايات المتحدة استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

منتخب فلسطين تمسك باستمرار اللاعب حتى موعد مواجهة سلطنة عمان المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستقام في تمام التاسعة والربع مساءً.

وتمثل مباراة الليلة الظهور الأول لخوسيه ريبيرو في القيادة الفنية للأهلى بعدما تولى المسئولية خلفاً للسويسري مارسيل كولر مدرب الفريق السابق.

ومن المنتظر أن يستعين ريبيرو في تشكيل الاهلى لودية باتشوكا بالصفقات الجديدة وعلى رأسها محمود حسن تريزيجيه وأليو ديانج والتونسى محمد على بن رمضان وأحمد رمضان بيكهام وزيزو.

وتضم بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج، وأحمد مصطفى زيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي فى 11 يونيو الجاري

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعبا هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبد القادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.