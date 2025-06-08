شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستضيف الإسماعيلي لحسم التأهل إلى نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة مساءً يستضيف الدفاع الجوي، مباراة إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر بين فريقي، الإسماعيلي وسيراميكا، في مواجهة مثيرة لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية، انتهت بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق سيراميكا 11 مليوناً و530 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلي 3 ملايين و200 ألف يورو.

ويسعى فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، إلى مواصلة عروضه القوية والاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب والتأهل إلى النهائي للعام الثالث على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين، حيث كانت النسخة الأولى على حساب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز سيراميكا في النسخة التالية على طلائع في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وعقد علي ماهر، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق طالبهم خلالها بعدم الاستهانة بالاسماعيلي والاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب فقط، مشيراً إلى أن التأهل للمباراة النهائية لم يتم حسمه بعد، وشدد علي ماهر على ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية واستغلال الفرص أمام المرمى.

على الجانب الآخر، يدخل الإسماعيلي مباراة الليلة تحت القيادة الفنية لـ تامر مصطفى، متمسكاً بالأمل حتى صافرة نهاية اللقاء، لتصحيح المسار أمام سيراميكا وتحقيق مفاجأة.