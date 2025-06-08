شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة ومعلق مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكى اليوم الأحد فى ميامى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة أون سبورت عبر تويتر عن اختيارها التونسي رؤوف خليف معلقا على لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيكى المقرر لها مساء اليوم الأحد فى ميامى.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكى الودية اليوم

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى مع باتشوكا المكسيكى الودية التى تقام اليوم الاحد على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات المارد الاحمر للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق المباراة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ونشرت الشركة المتحدة للرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تفاصيل الحجز، داعية جماهير النادي الأهلي ومحبي كرة القدم إلى المبادرة بحجز التذاكر مبكرا عبر منصة Ticketmaster، لحضور هذا الحدث الكروي الكبير الذي يتوقع أن يشهد إقبالا جماهيريا واسعا.

وتأتي هذه المباراة في إطار خطة "المتحدة للرياضة" لدعم المشاركات الدولية للأندية المصرية، وحرصها على توفير تجربة جماهيرية متميزة لعشاق الكرة، خاصة مع مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم.