شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالزمالك تسعى لحسم ملف تجديد عبد الله السعيد ومنعه من الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف لجنة التخطيط بنادي الزمالك جهودها خلال الأيام الجارية لحسم ملف تجديد عقد صانع الألعاب المخضرم عبد الله السعيد، والذي بات أحد العناصر الأساسية داخل الفريق منذ انضمامه للقلعة البيضاء قادماً من بيراميدز.

اللجنة تواصلت مع اللاعب بشكل مباشر، وأبدت رغبة واضحة في تمديد عقده لموسم إضافي، في ظل القناعة التامة بإمكانياته الفنية وخبراته الكبيرة التي انعكست على أداء الفريق داخل الملعب، فضلًا عن تأثيره الإيجابي داخل غرفة الملابس، وقيادته للاعبين في فترات صعبة.

ويأتي تحرك الزمالك في هذا التوقيت، تجنبًا للدخول في مفاوضات متأخرة قد تعطل الاستقرار الفني للفريق في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب تلقى بالفعل أكثر من عرض شفهي من أندية داخل الدوري المصري وخارجه، في انتظار حسم موقفه مع القلعة البيضاء.

من جانبه، رحب عبد الله السعيد بالاستمرار داخل صفوف الزمالك، ولكنه طلب تأمين بعض الأمور التعاقدية والمالية، مع التأكيد على احترامه الكامل للنادي وجماهيره، وسعادته بالتواجد في ميت عقبة، خاصة بعد التتويج مؤخرًا بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

ويأمل الزمالك في إنهاء هذا الملف سريعًا، لإغلاق الباب أمام محاولات رحيل اللاعب، والاستفادة من خدماته الفنية في الموسم الجديد، خاصة في ظل حاجة الفريق لعنصر خبرة قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.