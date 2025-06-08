شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي ضيفاً على إنبي في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف ستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً، مواجهة مثيرة بين فريقي، إنبي أصحاب الأرض، والبنك الأهلي الضيوف، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية للبنك الأهلي 6 ملايين و730 ألف يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبي 4 ملايين و680 ألف يورو.

من جانبه، عقد طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة الخروج بنتيجة إيجابية أمام إنبي، خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب ليست مطمئنة بالقدر الكافي، كما حذر طارق مصطفى من استقبال أي أهداف يمكنها أن تنقل الضغط على اللاعبين خلال اللقاء المرتقبة.

وعلى الجانب الآخر، طالب حمزة الجمل، المدير الفني لإنبي، لاعبيه بضرورة استغلال الفرصة التي ستتاح لهم أمام المرمى، لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، مشدداً على أهمية الإلتزام بالأدوار الدفاعية وغلق المساحات.