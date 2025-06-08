شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا لكأس مصر بهدف فى شباك شواكيش الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 8 يونيو 1956، توج النادى الأهلى بكأس مصر فى نسختها رقم "35" بعد فوزه فى المباراة النهائية على حساب الترسانة بهدف دون رد سجله سيد صالح فى الدقيقة "35" من الشوط الأول، ليجمع الأهلى بين لقبى الدورى والكأس للمرة الخامسة، حيث سبق أن جمع بين اللقبين أعوام "1948-1949، 1949-1950، 1950-1951، 1952-1953"، أدار المباراة الحكم حسين أمام، وعاونه كل من إسماعيل كاسب، وعبدالله رفعت.

مثل الأهلى: عادل هيكل، عبد الوهاب سليم، رضا عبد الحميد، طلعت عبد الحميد، رفعت الفناجيلى، طارق سليم، وجيه مصطفى، سيد صالح، السيد عطية "توتو"، صالح سليم، ومراد نديم.

ومثل الترسانة: قدرى نسيم، فؤاد جودة، حسين النقلى، حمدتو أحمد، عبدالخالق عبد الحفيظ، حنفى شعراوى، فاروق حسن على، فكرى، حمدى عبد الفتاح، محمود داود "منص"، ومحيى شرشر.

وإجمالا توج الاهلى بـ155 بطولة هي 45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.