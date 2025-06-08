شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش ومصر تضمن لقب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة من 31 مايو وحتى الثامن من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 280 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وضمنت مصر لقب السيدات بتأهل الثنائي، نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً، ونور الشربيني المصنفة الثانية، فيما يلتقي مصطفى عسل المصنف الأول للرجال مع البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً.

وفاز مصطفى عسل في الدور نصف النهائي على الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 13-11, 11-8, 11-7.

وكانت نور الشربيني قد فازت في الدور نصف النهائي بمنافسات السيدات على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 5-11, 11-3.

وفازت نوران جوهر في الدور نصف النهائي على مواطنتها أمينة عرفي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-2.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 27 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا كالتالي:

10 لاعباً في منافسات الرجال: مصطفى عسل، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، محمد زكريا، عمر مسعد، كريم الحمامي، محمد الشربيني، محمد أبو الغار.

17 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، ندى عباس، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، أمينة عرفي، سلمى هاني، نور الشربيني، سلمى الطيب، نور أبو المكارم، هنا معتز، فريدة محمد، ملك خفاجي، هنا رمضان، زينة ميكوي، كنزي أيمن، منه حامد، مريم متولي.

ويحمل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً للرجال، والبطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش عن نسخة الموسم الماضي.