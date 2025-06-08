شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: أول مرة أشارك فى كأس العالم.. ومستنى جمهور الأهلى لحضور أول مباراة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 05:36 ص

تحدث أحمد مصطفى زيزو الوافد الجديد للنادي الأهلي عن مبارياته المقبلة مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

وقال زيزو، في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك: "وصلت أمريكا بعد رحلة طيران شاقة.. متحمس جدا للظهور الأول مع الأهلي".

وأضاف زيزو: "أول مرة أشارك في كأس العالم للأندية ومنتظر حضور جماهير الأهلي المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكى وكذلك باقي مباريات البطولة".

وانضم زيزو لمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

ووصل زيزو برفقة محمد أسامة اداري الفريق، وكان في استقبالهما سمير عدلي المدير الإداري في مطار ميامي.

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.