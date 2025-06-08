شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار روزير يطلب تقريرا عن الحكام الواعدين بعد فرمان عدم التجديد للكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام تقريرا عن الحكام الواعدين لمنحهم الفرصة في الموسم الجديد والاعتماد عليهم بعد قرار عدم التجديد للحكام الذين تخطوا الـ45 عاما.

وتسبب قرار أوسكار رويز ، فى عدم الاعتماد على الحكام الذين تخطوا حاجز الـ45 عاماً فى الموسم المقبل، فى اعتزال 6 حكام بنهاية الموسم، وهم محمد عادل ومحمد الحنفى ومحمد صباحى ونادر قمر الدولة ومحمود يوسف وسامى هلهل.

واتفق اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية على تجديد عقده موسما واحدا ليستمر فى رئاسة اللجنة فى الموسم المقبل 2025 - 2026.

وكان رويز وقع عقدا مع اتحاد الكرة لمدة 3 أشهر، وبعد انتهائه فاتح اتحاد الكرة الخواجة فى التجديد وتم الاتفاق على التجديد موسما واحدا ليستمر رويز فى إدارة اللجنة.