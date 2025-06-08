شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو: جاهزون لمباراة باتشوكا وثقتي كبيرة في اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لخوض مباراة باتشوكا الودية، التي تجمع الفريقين استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: المواجهة مهمة لنا، وسوف نستغلها بشكل مناسب، للتحضير لمباريات البطولة، والفريق يستعد بقوة لمباراة الافتتاح، إلى جانب التعرف على المنافس بشكل أكبر، للوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية قبل اللقاء.

وأضاف: منذ أن وصلنا إلى هنا نحاول التعرف على قدرات اللاعبين بشكل كاف من خلال التدريبات، ولم نتوصل إلى الشكل النهائي للتشكيل، خاصة أن الفترة كانت قصيرة للغاية منذ تولي المهمة، وسوف نعمل على استغلال العناصر المتاحة، وما يهمنا أن يكون أداء اللاعبين متماشيًا بشكل سريع مع الجوانب الفنية التي نركز عليها.

وأكد ريبيرو أن أي فريق يشارك في بطولة بحجم كأس العالم للأندية يسعى لتحقيق أفضل النتائج ولمرحلة متقدمة، وأن الأهلي سوف يصب تركيزه على كل مباراة بشكل مستقل، حتى يمكن أن يصل لتحقيق أهدافه.

وأضاف أن عدد المباريات محدود، والمباراة الأولى تكون مهمة للغاية، والفوز بها يمنح دوافع للاستمرار في المنافسة بشكل أفضل، وأن لكل مواجهة حسابات مختلفة، من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وأكمل: اختيار التشكيل بشكل عام يجري العمل عليه من خلال تحليل أداء اللاعبين، والمجموعة المناسبة لكل مباراة، ومباراة باتشوكا مهمة لرؤية اللاعبين على أرض الواقع، وأعرف لاعبي الأهلي جيدًا بعدما درستهم بشكل جيد عند اللعب ضدهم في وقت سابق، وبعد المباراة الودية سوف يصل الفريق إلى 12 حصة تدريبية، وهو عدد مناسب للوقوف على كل التفاصيل.. ومع مرور الوقت تصبح الأمور أفضل، خاصة أن الأهلي ناد كبير واللاعبين سوف يتطورون بشكل أسرع.

وتحدث المدير الفني للأهلي عن صفقات النادي الجديدة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يثق في قدراتهم لأنهم في حالة مثالية للمشاركة في ظل خبراتهم الكبيرة، وأنهم يرغبون في تحسين الأداء والإضافة للقوام الخاص بالمباريات، وأن الجهاز يعمل على الوصول لأفضل مستوى من كافة النواحي، وأن الفريق متاح أمام الجميع للتواجد في الحسابات، لافتًا إلى أنه ينتظر مشاركة أحمد مصطفى زيزو في التدريبات، وأن جميع اللاعبين في القائمة لهم دور مهم في الفترة القادمة.

وأكمل: متأكد أن الفريق بعد عدة شهور سوف يكون أفضل من الوقت الحالي، وذلك بفضل التدريبات التي نعمل عليها، ونحن هنا لكي ننافس ونقدم أفضل أداء لنا، ومن المستحيل تغيير كل شيء في فترة قصيرة للغاية، والفريق سبق له المشاركة في البطولة وقدم مباريات قوية وكذلك في الدوري ظهر الجميع بصورة مميزة، وسوف نضيف تفاصيل جديدة قبل المونديال للوصول إلى أفضل ما يكون.