شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: مباراة باتشوكا خير إعداد لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح البطولة والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مباراة باتشوكا الودية التي يخوضها فريقه اليوم الأحد تعد مباراة في غاية الأهمية، لأنها التجربة الوحيدة للفريق قبل مواجهة فريق إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، وتعد خير إعداد للاعبين، مؤكدًا أن الفريق يؤدي المران بكل قوة مع الجهاز الفني الجديد في معسكر الإعداد الحالي في أمريكا، من أجل التحضير بقوة لمونديال الأندية والظهور بالشكل الذي يليق بالأهلي ويسعد الجماهير.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي بحضور المدير الفني خوسيه ريبيرو للحديث عن مباراة باتشوكا.

أضاف الشناوي أن جميع اللاعبين يعرفون جيدًا نظام الفريق وأن اللاعبين الجدد المنضمين حديثًا لاعبون كبار وأصحاب خبرات، وبالتأكيد سوف يدخلون بسرعة في نظام الفريق، وأن أهم شيء حاليا هو التركيز بقوة في التدريبات، حتى يكون الجميع على أتم استعداد لمباريات كأس العالم.

وردا على سؤال خاص بوجود صور لاعبي الأهلي مع ليونيل ميسي في شوارع ميامي، أجاب الشناوي: وجود صور لاعبي الأهلي مع ميسي أمر يسعد الجميع، ونحن فخورون بهذه الصور التي تدل بالتأكيد على أن الأهلي فريق كبير ويضم لاعبين كبارًا، ولكن الأهم حاليا هو التركيز فيما هو قادم لتحقيق الفوز في مباراة الافتتاح والوصول لأبعد نقطة في المونديال،

وأشار إلى أن جميع لاعبي الأهلي لديهم مسؤولية كبيرة، واللاعبين الجدد يدخلون بسرعة في نظام الفريق بفضل خبراتهم الكبيرة، وقال: نجلس مع الجميع والكل يعلم أن لديه مسؤولية داخل وخارج الملعب، ولهذا لا أجد صعوبة مطلقا في هذا الأمر، فجميع لاعبي الأهلي واحد ولديهم مسؤولية مشتركة وهذا هو نظام الأهلي دائمًا.

وأكد الشناوي علي أن وجود نجوم كبار في الفريق يصب في مصلحة الأهلي، وأن الجهاز الفني يختار التشكيل، وجميعنا في ظهر بعضنا البعض، وهذا ما يميز الأهلي دائمًا.