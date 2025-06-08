شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان حارس الاتحاد السكندري السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"37" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل المهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق، اليوم الأحد بعيد ميلاده رقم 38، حيث ولد في 8 يونيوعام 1987، وبدأ مسيرته الكروية بقطاع الناشئين بنادي إنبي وتنقل بين عدة أندية قبل الاستقرار حالياً في صفوف زعيم الثغر.

من نادي إنبي بدأت مسيرة المهدي سليمان الكروية، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب في تجربة قصيرة ومنها عاد إلى الفريق البترولي مجدداً ليلتحق بنادي بتروجت، ثم المحلة، قبل أن يرحل إلى فريق سموحة حيث سطع نجمه مع الفريق السكندري وجذب أنظار مسئولو بيراميدز.

فى الميركاتو الصيفي عام 2018، انضم المهدي سليمان إلى فريق بيراميدز واستطاع أن يثبت أقدامه بالتشكيل الأساسي للفريق بعد منافسة شرسة مع أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك السابق.

ويعد المهدي سليمان من حراس المرمى المميزين في مصر ولكنه ابتعد عن المشاركة في بيراميدز لصالح شريف إكرامي القادم من الاهلى ليقرر الرحيل للاتحاد السكندري لمدة ثلاثة مواسم في 2022، قبل أن يرحل مرة أخري عن زعيم الثغر فى مايو الماضى بعد 3 مواسم قضاها داخل جدران النادي عاش خلالها الكثير من الفرح والتعب واللحظات الحلوة والصعبة، معربا عن فخره بأنه كان جزءا من هذا النادي العريق.

وقال المهدي، عبر حسابه على إنستجرام: "بعد 3 سنين قضيتهم في النادي حان وقت الرحيل، سنين شُفت فيهم كتير فرح وتعب ولحظات حلوة وصعبة، بس دايمًا كنت فخور إني جزء من الفريق ده، ‏بشكر كل زميل ليا في الفريق والجهاز الفني والإدارة على كل لحظة".

وأضاف سليمان: "وأكيد شكر خاص للجمهور اللي كان دايمًا سند في الملعب، بشكركم من قلبي و‏هفضل دايمًا شايل ذكريات النادي ده معايا، وهفضل أدعيله بالنجاح في كل خطوة".