شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 24 مدرسة أجنبية تعاقبت على تدريب منتخب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

تاريخاً حافلاً يمتلكه المنتخب الوطني منذ أن تأسس في عام 1920، حيث ساهم منتخب الفراعنة في رفع أسماء تدريبية تعاقبت على تولي المسؤولية الفنية للمنتخب، كان من بينها 22 مدربا أجنبيا تعاقبوا على تدريب الفراعنة، واحتل الألمان واليوغسلاف قائمة الأكثر تدريبا للمنتخب برصيد 4 مدربين، بينما جاءت هولندا وإنجلترا والمجر فى المرتبة الثانية بعدد مدربين لكل دولة، ومدرب من دول اسكتلندا وبريطانيا ورومانيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا والأرجنتين والمكسيك.

ومن بين 24 مدربا أجنبيا، حقق مدربان اثنان فقط من الأجانب بطولتي أمم أفريقيا مع منتخب مصر ، كانت الأولى مع المجري جوزيف تيتكوس عام 1959 والتى أقيمت بمصر، والثانية كانت مع مايك سميث "ويلز" سنة 1986 والتى استضافتها مصر أيضاً، وننشر أسماء الـ24 مدرباً الذين تعاقبو على تدريب منتخب مصر كالتالي:

1-جيمس ماكري " إسكتلندي

2-إيريك كين " إنجليزي"

3-إدوارد جونز " إنجليزي "

4- ليوبيسا بوريستش " يوغسلافيا "

5- جوزيف بال تيتكوس " مجر "

6- أندريا فلاندير " يوغسلافيا "

7- كفاتش " يوغسلافيا "

8-ديتمار كرومر " ألمانيا"

9 – بوركارد بابي " ألماني "

10– دوسان نينكوفيتش " يوغسلافيا "

11-بونزال ديسو " مجر "

12 – كارل هاينز هيديرجوت " ألمانيا"

13 –مايك سميث " ويلز "

14 – ديتريتش فايتسه " المانيا"

15 - ميرسيا رادوليسكو " رومانيا"

16- نول دي رويتر " هولندا "

17 – رود كرول " هولندا "

18 – جيرار جيلي " فرنسا "

19 –ماركو تارديللي " إيطاليا"

20- بوب برادلي " أمريكا"

21- هيكتور كوبر " أرجنتيني "

22 – خافيير أجيري " المكسيك"

23ـ كارلوس كيروش " البرتغال"

24ـ روي فيتوريا "البرتغال"