شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الزمالك يحصل على توقيع زين الدين بلعيد مقابل 800 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر مقرب من اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد مدافع فريق سينت ترويدن البلجيكي، وقع لنادي الزمالك للانضمام لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف المصدر، في تصريحاته لليوم السابع، أن هناك مفاوضات مستمرة ومتقدمة في الوقت الحالي مع نادي سينت ترويدن الذي يرتبط زين الدين بلعيد بعقد سار معه، من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمي.

وتابع المصدر، أنه من المتوقع أن يحسم الزمالك الصفقة بمقابل مادي يصل لـ800 ألف دولار، يتم سدادها على قسطين قيمة كل قسط 400 ألف دولار.