شكرا لقرائتكم خبر عن 29 نهائي أفريقي يزين تاريخ مشاركة الأندية المصرية في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي توج بها في النسخة الأخيرة فريق بيراميدز، بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، هي الأقوى بين منافسات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حيث يشارك بها أبطال الدوريات في القارة السمراء وأصحاب الوصافة.

وتمتلك الفرق المصرية تاريخاً حافلاً من المشاركات المشرفة في هذه البطولة العريقة، حيث بلغ عدد مرات وصول الأندية المصرية إلى المباريات النهائية 29 مرة.

الأندية المصرية التي وصلت للنهائى هى الأهلى والزمالك والإسماعيلى وغزل المحلة، وأخيراً بيراميدز، ويٌعد الأهلى الأكثر وصولا للنهائى، حيث شارك الأحمر فى 17 نهائي أفريقى، حقق اللقب 12 مرة، بينما وصل الزمالك للنهائى 8 مرات توج باللقب 5 مرات وخسر 3.

وفى المقابل، نجح الإسماعيلى حقق اللقب مرة وضاع منه مرة أخرى، بينما وصل غزل المحلة إلى النهائى مرة واحدة وخسر اللقب.

وأضاف بيراميدز اللقب رقم 19 من دورى أبطال إفريقيا لمصر، وهو ما يظهر مدى الهيمنة المصرية على الساحة الكروية الأفريقية، فمن أصل 29 نهائيًا سابقًا شاركت فيها الأندية المصرية، حققت الأندية المصرية الفوز بـ19 لقبًا، بينما تعرضت للخسارة فى 10 مباريات نهائية.

بينما يعد النهائي الأشهر للأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا، هو نهائي القرن، والذي جمع الأهلي والزمالك خلال نسخة دوري أبطال أفريقيا عام 2020، حيث التقى الفريقان بالقاهرة في مواجهة مثيرة، ونجح الأهلي في حصد اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.