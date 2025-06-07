شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ زيزو: مرحبا بك فى ميامى أنت العيد والعيدية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رحبت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بوصول أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الجديد إلى مدينة ميامي الأمريكية للانضمام إلى معسكر المارد الأحمر.

ووصل زيزو، إلى مدينة ميامي اليوم قادمًا من القاهرة، بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه بالأمس في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم.

وينضم زيزو لمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

ووصل زيزو برفقة محمد أسامة إداري الفريق، وكان في استقبالهما سمير عدلي المدير الإداري في مطار ميامي.

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.



زيزو

زيزو لاعب الأهلى