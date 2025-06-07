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الأهلى لـ زيزو: مرحبا بك فى ميامى أنت العيد والعيدية.. صور

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  • الأهلى لـ زيزو: مرحبا بك فى ميامى أنت العيد والعيدية.. صور 1/3
  • الأهلى لـ زيزو: مرحبا بك فى ميامى أنت العيد والعيدية.. صور 2/3
  • الأهلى لـ زيزو: مرحبا بك فى ميامى أنت العيد والعيدية.. صور 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

السبت، 07 يونيو 2025 08:24 م

رحبت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بوصول أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الجديد إلى مدينة ميامي الأمريكية للانضمام إلى معسكر المارد الأحمر.

ووصل زيزو، إلى مدينة ميامي اليوم قادمًا من القاهرة، بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه بالأمس في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم.

وينضم زيزو لمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

ووصل زيزو برفقة محمد أسامة إداري الفريق، وكان في استقبالهما سمير عدلي المدير الإداري في مطار ميامي.

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

زيزو
زيزو

زيزو لاعب الأهلى

زيزو لاعب الأهلى

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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