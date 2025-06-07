شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يعلن تولى محمد شوقى تدريب زد ونجم الأهلى يعلق: بداية خير بإذن الله والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الإعلامى سيف زاهر تولى محمد شوقى نجم الأهلى السابق تدريب فريق زد بداية من الموسم الجديد للدورى الممتاز.

وقال زاهر، خلال تصريحات لقناة "أون سبورتس 1": "ألف مبروك محمد شوقى تولى الإدارة الفنية لنادى زد في الموسم الجديد"، ليرد عليه ضيفه شوقى: "الحمد لله إن شاء الله تكون بداية خير".

من جانبه علق شوقى على فترة عمله داخل الأهلى قائلاً: "الحمد لله على الفترة التي قضيتها في الأهلى لأنه بيتى وبيت كل الجماهير، ومبسوط بالفترة اللي توليت فيها المسئولية بالقلعة الحمراء، وشعرت بثقة المجلس التي منحوها لى خلال فترة العمل ولم أقصر في عملى".

وكان النادى الأهلى قد وجه الشكر لـمحمد شوقى، بعد انتهاء مهمته مع الفريق الأول، بالتزامن مع الإعلان عن تولى خوسيه رييبيرو منصب المدير الفني للفريق.