شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة هيكلة قطاع الكرة داخل الزمالك بخطة تطويرية شاملة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

بدأ نادى الزمالك خطة إعادة هيكلة قطاع الكرة، تمهيداً لبناء فريق قوي ينافس على كل البطولات في الموسم الجديد، حيث ينوى الأبيض تلاشي أخطاء الماضي، عن طريق إسناد الملفات لأهلها والمتابعة الدقيقة لها.

وتأتى أولى خطوات الإصلاح في نادى الزمالك، الاتفاق مع جون إدوارد المشرف على الكرة بنادى فاركو على تولى منصب المدير الرياضى للقلعة البيضاء، وإسناد إليه مهمة التعاقد مع صفقات جديدة وأسماء تليق باسم النادى وتحديد ملف الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد، فضلاً عن تجديد وتمديد عقود اللاعبين وعلى رأسهم عبد الله السعيد.

كما قدم رئيس الأداء والتطوير بنادي الزمالك تصورًا متكاملًا لهيكلة قطاع الكرة داخل القلعة البيضاء، يتضمن كيفية بناء الجهاز الطبي، التغذية، وقطاع الناشئين، بالإضافة إلى نظام العمل واللوائح الخاصة بالفريق الأول وباقي الفرق.

وتضمن التصور هيكلة واضحة لتكوين الجهاز الطبي، مع أطباء متخصصين لكل فريق وأخصائيين في العلاج الطبيعي والتأهيل، بجانب محلل بيانات طبية لمتابعة الأحمال وتكرار الإصابات، كما شمل التصور إنشاء قسم تغذية متكامل تحت إشراف أخصائي تغذية رياضية لضمان رفع كفاءة اللاعبين بدنيًا وصحيًا.

وفيما يتعلق بقطاع الناشئين، شدد التصور على ضرورة توحيد أسلوب اللعب بين الفريق الأول وباقي الفرق، لضمان سهولة تصعيد اللاعبين، مع ربط مباشر بين مدربي الناشئين والجهاز الفني للفريق الأول عبر تقارير أسبوعية.

ومن أبرز البنود التي طرحها التصور، تنظيم روتين يومي دقيق، حيث يُطلب من اللاعبين المصابين الحضور إلى النادي قبل ساعة ونصف من التمرين للخضوع لجلسات تأهيل، بينما يحضر اللاعبون الآخرون قبل ساعة من انطلاق التدريب.

كما تم التأكيد على عقد اجتماع يومي بين الجهاز الطبي والمدير الفني قبل بداية التمرين بـ45 دقيقة، لمراجعة حالة اللاعبين وتحديد الجاهزية الفنية والطبية، وشددت اللائحة المقترحة على الالتزام التام بالمواعيد والتعليمات الطبية، مع تطبيق نظام للخصومات والانضباط على المخالفين، في إطار السعي لبناء بيئة احترافية داخل النادي.