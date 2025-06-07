شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استقبال الأهلي لزيزو فى مدينة ميامى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

وصل أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إلى مدينة ميامي اليوم قادمًا من القاهرة، بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه.

وينضم زيزو لمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

ووصل زيزو برفقة محمد أسامة اداري الفريق، وكان في استقبالهما الكابتن سمير عدلي المدير الإداري في مطار ميامي.

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.



استقبال الاهلى لزيزو



اللاعب زيزو