شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعين محمد أبو خضرة بمجلس مركز شباب بشتيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتعيين الثلاثي محمد علي أبو خضرة، عمرو غنام وولاء براوي بمجلس إدارة مركز شباب بشتيل.

وتضمن القرار الوزاري أن يباشر الثلاثي اختصاصات مجلس الإدارة من تاريخ القرار لاكتمال مجلس إدارة مركز شباب بشتيل بشكل رسمي وكامل.

ويترأس مجلس إدارة مركز شباب بشتيل بلال نظير أحد الوجوه الشابه ضمن خطة الوزارة لتمكين الشباب وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين الشباب ضمن خطة الدولة للرياضة 2030 .

يذكر أن مركز شباب بشتيل يسير بخطي ثابتة علي المستويين الرياضي والشبابي وفقًا لخطة الوزارة لتوفير فرصة ممارسة لجميع الشباب في الفاعليات والرياضيات لتحقيق الاستفادة القصوي من قدرات وامكانيات الشباب وتفريغ طاقتهم في الانشطة الشبابية والرياضية المفيدة.