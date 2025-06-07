الامارات | رسالة نجوم الإمارات السابقين للاعبي المنتخب قبل مباراة قيرغيزستان.. "لا تضغطوا كوزمين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد لاعبون سابقون على ضرورة الاستفادة من مباراة قيرغيزستان الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2026، لتكون محطة إعداد مهمة قبل خوض غمار الملحق القاري، وطالبوا اللاعبين عبر "الإمارات اليوم" بضرورة تحقيق الفوز فيها وعدم التعامل معها على أنها تحصيل حاصل لتفادي التعرض إلى أي ضغوطات قد تؤثر عليهم وعلى الجهاز الفني الجديد بقيادة الروماني أولاريو كوزمين الذي تولي المهمة في مباراة أوزبكستان الأخيرة.

وأكد لاعب العين وشباب الأهلي الدولي الأسبق داود علي: "من الضروري اللعب أمام قيرغيزستان بعقلية الفوز بصرف النظر عن أن المواجهة دون تحصيل حاصل.. الأبيض بحاجة لتحقيق الفوز في هذه المباراة تحديداً، حتى وإن كانت نتيجتها غير مؤثرة لضمان المنتخب بلوغ الملحق الآسيوي، ولكن من الضروري بالنسبة للمنتخب الوطني للحصول على معنويات كبيرة قبل خوض الملحق، ولكزن المباراة مهمة أيضا للمدرب الروماني أولاريو كوزمين، حتى لا يتعرض لضغوطات في الفترة المقبلة، لعدم نجاحه في تحقيق الفوز في مباراتين، فالجمهور لا يعترف الا بالنتائج في كرة القدم".

وأضاف: "من وجهة نظري أن منتخبنا خرج بإيجابيات عدة في مباراة أوزباكستان الماضية، حتى وإن خرجنا بالتعادل السلبي، لكن الأداء كان متزنا من الناحية الدفاعية، ولم نشهد على مدار 90 دقيقة أي أخطاء في المناطق الخلفية كما حدث في كثير من مباريات تصفيات كأس العالم وأيضا في بطولة كأس الخليج الأخيرة في الكويت، فضلا عن قدرة لاعبينا على الخروج بشكل جيد بالكرة من المناطق الخلفية والتزام جميع اللاعبين بالجوانب الدفاعية والهجومية التي رسمها لهم المدرب، ولو كان هناك تركيز في اللمسة الأخيرة أمام أوزبكستان لكان من الممكن أن نخرج فائزين".

وأشار: "لست مع فكرة اللعب بالأساسيين أو البدلاء في مباراة قيرغيزستان، ولكن قناعتي بأن العناصر القادرة على تحقيق الفوز هي من يجب أن تلعب دون النظر لاعتبارات المنافس أو وضعيتنا في جدول المجموعة".

من جهته، شدد لاعب الجزيرة الأسبق، الدولي يوسف عبدالعزيز على أن عقلية الفوز مطلوبة من اللاعبين في أي مباراة سواء كانت ودية أو رسمية دون الاكتفاء بالظهور المشرف فقط.

وقال: "صحيح أن المنتخب قد تختلف دوافعه في مباراة قيرغيزستان، بعد أن ضمن مقعده في الملحق الآسيوي وابتعد عن التأهل المباشر لكأس العالم 2026، لكن هناك أمور مهمة يجب عدم إغفالها من جانب الجهاز الفني، فمطالبة اللاعبين بالفوز في أي مباراة هي مطلب مهم وربما في أحيانا كثيرة أهم من الأداء، ومشوارنا المقبل في تصفيات كأس العالم يُحتم علينا الفوز في المباراتين اللتان سنخوضهما في المحلق، وهذا ما يدفعنا للتعامل مع المباراة المقبلة بتلك العقلية ولا ننظر إليها على أنه تحصيل حاصل ونتيجتها غير مهمة".

وأضاف: "اللاعبون بحاجة ليثبتوا في كل المواقف أنهم على قدر ارتداء قميص منتخب الإمارات، وليثبتوا لجماهيرهم أنهم كانوا يستحقون التأهل مباشرة لكأس العالم لولا الإدارة الفنية الخاطئة من جانب المدرب السابق باولو بينتو، والتي كان من الممكن أن تضعنا من الآن في كأس العالم لأن منتخبنا لا يقل من حيث جودة لاعبيه عن إيران وأوزبكستان واللتان تأهلتا عن مجموعة الأبيض".

وبدوره قال لاعب نادي الشباب، الدولي الأسبق، عيسى عبيد، أن المنتخب الوطني يمتلك في قائمته حاليا 26 لاعبا جميعهم قادرون على تمثيل الأبيض في الارتباطات الرسمية، لكن من المهم أن تستمر الدوافع لديهم لتحقيق الفوز، دون النظر لاعتبار أن المباراة حاسمة أو غير حاسمة في نتيجتها.

وأضاف: "نتطلع مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين إلى أهداف عدة أهمها أن اللاعبين يفكرون طوال الوقت في الفوز بصرف النظر عن أن المباراة على ملعبنا أو خارجه، وأعتقد أننا خرجنا بمكاسب كثيرة من مباراة أوزبكستان في أول قيادة فنية للمدرب كوزمين، ولكن أهم من نحتاج إليه في الفترة المقبلة هو تطوير الجانب الهجومي، واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل منها".

وختم: "أنا اعتبر مباراة قيرغيزستان، تعد واحدة من أهم مباريات الأبيض في تصفيات كأس العالم لأنها ستكون تعزيز لبعض المكاسب التي خرجنا بها من مباراة أوزبكستان ومحطة إعداد مهمة قبل مرحلة الملحق لتصفيات كأس العالم، وتوصيل رسالة للفرق المنافسة على أن منتخب الإمارات قادر على الفوز على أي منتخب وفي أي مكان".