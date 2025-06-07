شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود سيد نيمار إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته؟.. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من سيد نيمار ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المعار إلى البنك الأهلى عن موقف اللاعب من العودة إلى القلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد، خاصة بعد انتهاء إعارته.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن نيمار لم يبلغه أي مسئول في الزمالك بعودته إلى القلعة البيضاء حتى الآن لافتًا إلى أن اللاعب يتمنى العودة إلى صفوف الفريق،بعد انتهاء إعارته وينتظر قرار المسئولين داخل النادي.

ولفت سيد نيمار الأنظار بشدة بعد المستوى المبهر الذى ظهر عليه، حيث نجح طارق مصطفى المدير الفنى للبنك الأهلى فى تطوير إمكانيات اللاعب ليصبح محط أنظار العديد من الأندية، وعلى رأسهم نادى الزمالك الذى بات يدرس عودة اللاعب فى الموسم المقبل وعدم تجديد إعارته أو بيعه.

في سياق مختلف تسود حالة من الانقسام داخل جنبات نادى الزمالك حول مصير أيمن الرمادى المدير الفنى الذى انتهى تعاقده مع النادى والذى سبق ووقعه لمدة شهر فقط ،فهناك بعض الاصوات ترى وجود بصمة للمدرب بعد نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بكأس مصر.

على الجانب الاخر تصر بعض الاصوات على تعيين مدير فني أجنبي يمتلك القدرة على إعادة الزمالك إلى منصات التتويج مجددًا، خاصة بعد الأداء السلبي الذي ظهر به الفريق هذا الموسم وخسارة لقبى الدورى والكونفدرالية وفقدان المقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتولى أيمن الرمادي المسؤولية الفنية لنادي الزمالك يوم 7 مايو الماضي، ليكون مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم خلفا لجوزيه بيسيرو،وتعد بطولة كأس مصر التى أحرزها أيمن الرمادى هى البطولة الثالثة فى تاريخه كمدرب، حيث أحرز لقب كأس الرابطة مع نادى سيراميكا مرتين.