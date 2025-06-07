شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص الأهلى والنسر فوق يده.. زيزو يغير صورة ملفه الشخصى على فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

قام أحمد مصطفى "زيزو" الوافد الجديد للنادى الأهلى، بتحديث صورة ملفه الشخصى على "فيس بوك" مرتديًا قميص القلعة الحمراء ناديه الجديد وحاملاً النسر فوق يده وذلك بعد انتهاء عقده مع الزمالك وانتقاله لأبناء التتش في صفقة انتقال حر.

تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء عقد زيزو مع نادي الزمالك، وانتقاله إلى الأهلي في صفقة انتقال حر، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جماهير الناديين، خاصة أن اللاعب كان من أبرز نجوم القلعة البيضاء خلال المواسم الماضية.



زيزو لاعب الأهلى

ويصل زيزو لمدينة ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر لأول مرة على أن يبدأ رحلته بالقميص الأحمر بالمشاركة فى كأس العالم للأندية،ومن المقرر أن ينظم لاعبو الأهلى ممر شرفى للترحيب به فى أول مران مثلما حدث فى تدريبات الخميس، للترحيب بالصفقات الجديدة مثل محمد على بن رمضان ومحمد سيحا وأحمد رمضان بيكهام وتريزيجيه.

في سياق مختلف ينهى فريق الأهلى بقيادة خوسيه ريبيرو اليوم السبت استعداداته لمواجهة باتشوكا المكسيكى الودية المقرر لها مساء غداً الاحد في البروفة الودية الوحيدة قبل خوض منافسات مونديال الأندية،ويخوض المارد الأحمر تدريباته على ملعب جامعة نوڤا ساوث إيسترن الذى خصصه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للإهلي .

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج، على أن يلحق بهم وسام أبو علي خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو،ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.