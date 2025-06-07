شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتأهل لمواجهة نوران فى نهائى بطولة بريطانيا للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا، إلى الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 31 مايو وحتى 8 من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 280 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور الشربيني في الدور نصف النهائي على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8، 5-11، 11-3.

بذلك تضمن مصر لقب السيدات حيث تلتقي نور الشربيني بالمصنفة الأةلى عالميًا نوران جوهر في المباراة النهائية، وفازت نوران جوهر في الدور نصف النهائي على مواطنتها أمينة عرفي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6، 11-8، 11-2.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 27 لاعبًا ولاعبة من مصر جاءوا كالتالي:

10 لاعباً في منافسات الرجال: مصطفى عسل، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، محمد زكريا، عمر مسعد، كريم الحمامي، محمد الشربيني، محمد أبو الغار.

17 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، ندى عباس، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، أمينة عرفي، سلمى هاني، نور الشربيني، سلمى الطيب، نور أبو المكارم، هنا معتز، فريدة محمد، ملك خفاجي، هنا رمضان، زينة ميكوي، كنزي أيمن، منه حامد، مريم متولي.

ويحمل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً للرجال، والبطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش عن نسخة الموسم الماضي.