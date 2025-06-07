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الامارات | برشلونة يرد الصاع صاعين للحارس "المتمرد" شتيغن

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • الامارات | برشلونة يرد الصاع صاعين للحارس "المتمرد" شتيغن 1/2
  • الامارات | برشلونة يرد الصاع صاعين للحارس "المتمرد" شتيغن 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في قرار مفاجئ، ردّ برشلونة الصاع صاعين لحارس مرماه الألماني تير شتيغن بتخليه عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية والتعاقد مع خوان غارسيا قادماً إسبانيول الذي سيصبح الحارس الأساسي للنادي الكاتالوني اعتباراً من الموسم المقبل، فيما أبقى على البولندي تشيزني حارساً اختياطياً تقديراً لاحترافيته في التعامل مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن علاقة شتيغن مع مواطنه المدرب هانزي فليك كانت سيئة خلال الموسم المنصرم الذي أظهر فيه الأول سلوكاً غير احترافي قبل أيام من مباراة إياب نصف نهائي أمام إنتر، إذ رفض السفر مع الفريق إلى ميلان لعمله أن الجهاز الفني سيحتفظ بالحارس تشيزني أساسياً على الرغم من تعافيه من الإصابة.

وأبدى شتيغن غضبه من فليك وفضل التدرب بمفرده في برشلونة في وقت سافر لاعبون مصابون آخرون مثل جول كوندي لدعم زملائهم الأمر الذي أغضب فليك والإدارة في برشلونة التي اعتبرت الأمر محاولة شق الصفوف داخل غرفة ملابس برشلونة.

 

وأوضحت الصحيفة أمام هذه المعطيات أصبح شتيغن خارج حسابات برشلونة الموسم المقبل فيما هدفت الإدارة إلى توفير راتب قائد الفريق الذي يبحث حالياً عن نادٍ آخر.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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