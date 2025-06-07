شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وصول زيزو ميامى.. تشكيل ناري للأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مغامرة جديدة في بطولة كأس العالم للأندية التي حفر اسمه بها، عندما يشارك في النسخة المقبلة التي تنطلق 14 يونيو الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح النادي الأهلي على مدار الأشهر الماضي في إبرام العديد من الصفقات، من أجل تدعيم صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية،

ونجح الأهلي في التعاقد مع لاعبه السابق حمدي فتحي قادماً من الوكرة القطري على سبيل الإعارة خلال فترة المونديال، كما أعلن الأهلي عن انضمام محمود حسن تريزيجيه للفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 سنوات قادمة، بعدما أنهى "المارد الأحمر" كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه طرابزون سبور التركي.

ودعَّم الأهلي، صفوفه بالجناح المغربي أشرف بن شرقي اللاعب السابق لغريمه التقليدي الزمالك والمهاجم السلوفيني نيتس جراديشار، ولاعب وسط بتروجت أحمد رضا، كما عزز دفاعه بوصول أحمد العش من زد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأعلن النادي الأهلي، تعاقده مع زيزو في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم، بعد نهاية عقده مع الغريم التاريخي الزمالك.

ويصل أحمد مصطفى زيزو الوافد الجديد للنادى الأهلى لمدينة ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر لأول مرة على أن يبدأ رحلته بالقميص الأحمر بالمشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

التشكيل المتوقع للأهلى فى كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم ، يحيى عطية الله

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور، مروان عطية، محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: وسام أبو علي، جراديشار.

الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية 2025

ويشارك الأهلي في الحدث العالمي المرتقب، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا لعام 2021، قبل أن يضيف إلى خزائنه لقبي نسختي 2023 و2024.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويشارك 32 فريقاً في بطولة كأس العالم للأندية 2025 لأول مرة في تاريخ المسابقة، التي ستقام كل 4 سنوات بدلا من لعبها سنوياً.

ويخوض صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة منافسات دور الستة عشر من البطولة، وسيتأهل الفائزون بعد ذلك إلى الدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي سيكون طرفاً في مباراة الافتتاح، حيث يلتقي مع إنتر ميامي الأمريكي، ممثل الدولة المضيفة، يوم 15 يونيو على ملعب "هارد روك".