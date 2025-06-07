شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل سيراميكا والإسماعيلي إلى نهائي كأس عاصمة مصر قبل صدام الغد والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف ستاد عثمان الدفاع الجوي، في الثامنة مساء غداً الأحد، مباراة إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر بين فريقي، الإسماعيلي وسيراميكا، في مواجهة مثيرة لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية، انتهت بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة، ويكفي فريق سيراميكا التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل أو الفوز بأي نتيجة أيضاً.

بينما يحتاج الإسماعيلي إلى الفوز بثنائية نظيفة لضمان فرصة الوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم تأشيرة التأهل، أو الفوز بنتيجة 3-0 على الأقل لحسم التأهل مباشرة إلى النهائي.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق سيراميكا 11 مليوناً و530 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلي 3 ملايين و200 ألف يورو.

ويسعى فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، إلى مواصلة عروضه القوية والاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب والتأهل إلى النهائي للعام الثالث على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين، حيث كانت النسخة الأولى على حساب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز سيراميكا في النسخة التالية على طلائع في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.