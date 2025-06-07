7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم السبت، 7 - 6 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الزمالك يشكو زيزو إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة بعد انتقاله للأهلي، واتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد الصيفى الأربعاء المقبل رسميا.

الزمالك يشكو زيزو إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة بعد انتقاله للأهلي

يتقدم مسئولو نادى الزمالك، خلال الفترة المقبلة بشكوى، ضد اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق إلى لجنة التظلمات بعد إعلان الأهلى ضمه رسمياً في صفقة انتقال حر حيث تعد هذه خطوة تمهيدية لشكوى اللاعب في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد الصيفى الأربعاء المقبل رسميا

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2025 - 2026 للقائمة الأولى اعتباراً من الأربعاء المقبل الموافق 11 يونيو 2025 وحتى السبت الموافق 28 يونيو 2025، وذلك لكافة المراحل والمسابقات، وذلك بعد غلق فترة القيد الاستثنائي التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

الزمالك يبحث إقامة حفل تكريم لمحمد عبد الشافى بعد اعتزاله الساحرة المستديرة

يبحث مجلس إدارة نادى الزمالك بقيادة حسين لبيب إقامة حفل تكريم لمحمد عبد الشافى نجم الفريق بعد المسيرة التاريخية التى صنعها بالقميص الأبيض.

اتحاد الكرة يحدد رباعى بطولة كأس السوبر بعد إجازة عيد الأضحى

يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة ، الفرق الأربعة المشاركة في بطولة كأس السوبر المصرى عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بعدما حسم الأهلى تأهله للبطولة كبطل الدورى والزمالك بعد فوزه بلقب كأس مصر، بينما لم تنته بطولة كأس عاصمة مصر على أن يختار اتحاد الكرة الفريق الذى سيشارك بالكارت الذهبى حيث يتم توجيه الدعوة له للمشاركة.

ديانج ينضم إلى معسكر الأهلي في ميامي.. صور

انضم المالي اليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي، لمعسكر الفريق في ميامي بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

انقسام فى الزمالك حول مصير أيمن الرمادى بعد التتويج بالكأس

تسود حالة من الانقسام داخل جنبات نادى الزمالك حول مصير أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الكرة الذى انتهى تعاقده مع النادى والذى سبق ووقعه لمدة شهر فقط .

كهربا يدخل حسابات حلمي طولان للمشاركة في كأس العرب