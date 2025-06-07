شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يدخل حسابات حلمي طولان للمشاركة في كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمود كهربا لاعب الاتحاد الليبي حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان لضمه قبل بطولة كأس العرب التي تقام ديسمبر المقبل.

وعقد هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة، ومحسن صالح عضو اللجنة الفنية بالاتحاد، اجتماعًا اليوم مع الجهاز الفنى للمنتخب المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة فى ديسمبر المقبل وذلك لمناقشة وبحث برنامج إعداد المنتخب قبل المشاركة فى البطولة.

وقدم حلمى طولان برنامج الإعداد إلى هانى أبوريدة لمناقشته مع مجلس الإدارة فى اجتماعه المقبل، ويبدأ التجمع الأول للفريق أول سبتمبر، حيث يعكف الجهاز الفنى حاليًا على تحديد معايير اختيار اللاعبين خلال المرحلة المقبلة للمهمة العربية.

حضر الاجتماع حلمى طولان المدير الفنى للمنتخب، وكل من ممدوح محمدي ومحمد نور المدربين العامين وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى وأيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب، بالإضافة إلى عاطف عطية وعمرو الخشاب محللى الأداء بينما اعتذر أحمد حسن مدير المنتخب عن عدم الحضور لسفره خارج مصر.

ومن جانبه، أكد هانى أبو ريدة على ثقة اتحاد الكرة فى الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان مؤكدًا أنهم قادرون على تحقيق نتائج طيبة فى البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الاجتماع: أن البطولة قوية وصعبة ويجب الإعداد الجيد لها للظهور بمظهر يليق بالكرة المصرية، مجددًا ثقته فى الجهاز الفنى وتلبية احتياجاته لأداء فترة إعداد قوية.