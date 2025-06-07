شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد الصيفى الأربعاء المقبل رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2025 - 2026 للقائمة الأولى اعتباراً من الأربعاء المقبل الموافق 11 يونيو 2025 وحتى السبت الموافق 28 يونيو 2025، وذلك لكافة المراحل والمسابقات، وذلك بعد غلق فترة القيد الاستثنائي التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، و يكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية مع بداية انطلاق مسابقات موسم 2025 / 2026، وذلك وفقاً لما هو وارد تفصيلاً في قواعد القيد المعتمدة.

من ناحية أخرى، يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة ، الفرق الأربعة المشاركة في بطولة كأس السوبر المصرى عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بعدما حسم الأهلى تأهله للبطولة كبطل الدورى والزمالك بعد فوزه بلقب كأس مصر، بينما لم تنته بطولة كأس عاصمة مصر على أن يختار اتحاد الكرة الفريق الذى سيشارك بالكارت الذهبى حيث يتم توجيه الدعوة له للمشاركة.

كما يحسم اتحاد الكرة بعد إجازة العيد موعد بطولة كأس السوبر المصرى الرباعى في ظل الارتباطات الكثيرة في جدول الموسم الجديد، حيث سيتم اعلان الموعد مع جدول الدورى الذى ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية بنتيجة 8-7، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78.