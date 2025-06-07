شكرا لقرائتكم خبر عن ريبييرو ثاني إسباني والأجنبي رقم 31 فى قيادة تدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد النادي الأهلي مع الإسباني ريبييرو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ليصبح بذلك ثاني مدرب إسباني في تاريخ القلعة الحمراء بعد خوان كارلوس جاريدو، والمدرب الأجنبي رقم 31 الذي يتولى قيادة الفريق عبر تاريخه الطويل.

ويُعد الإسباني خوسيه ريبييرو هو ثاني مدرب إسباني يتولى تدريب الفريق الأحمر، بعد خوان كارلوس جاريدو الذي قاد الفريق في موسم 2014-2015.

جاريدو حقق مع الأهلي لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليصبح أول مدرب إسباني يفوز ببطولة أفريقية في التاريخ، بالإضافة إلى فوزه بكأس السوبر المصري.

يأمل ريبييرو أن يحقق النجاحات المرجوة مع النادي الأهلي ، خاصة مع الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية النادي في الاستفادة من الخبرات التدريبية العالمية لتعزيز مكانته على الساحة الدولية.

ومنذ تأسيس الأهلي عام 1907، استعان النادي الأهلي بعدد كبير من المدربين الأجانب، حيث يُعتبر ريفيرو المدرب الأجنبي رقم 31 في تاريخ النادي. تضم قائمة المدربين الأجانب السابقين أسماء بارزة.

ويعد البرتغالي مانويل جوزيه، أنجح المدربين في تاريخ النادي.، كما تُظهر هذه القائمة تنوع المدارس التدريبية التي اعتمد عليها الأهلي، من الإنجليزية و البرتغالية والألمانية والمجرية والسويسرية والإسبانية واليوغسلافية إلى والجنوب أفريقية.

وتعتبر إنجلترا هي أكثر دولة تعاقد الأهلي مع مدربين منها، حيث شهد مقعد المدير الفني للمارد الأحمر 6 مدربين إنجليز هم: بوف وماكبريد ودون ريفي وباتلر ومايكل ايفرت والان هاريس.

وتأتي كلا من دولة ألمانيا والبرتغال والمجر في المركز الثاني من حيث جنسيات مدربي الأهلي الأجانب عبر التاريخ، حيث تولى الرباعي البرتغالي مانويل جوزيه وتوني أوليفيرا وجوزيه بيسريو وريكاردو سواريش القيادة الفنية للفريق الأحمر.

أما مدربو الأهلي من دولة المجر الأربعة فعلى رأسهم هيديكوتي وتاديتش وبال تيتكوش وكالوتشاي، والرباعي الألماني تمثل في كل من فايستا ورانير هولمان وراينر تسوبيل وديكسي.

وتولى تدريب الأهلي 3 هولنديين هم جو بونفرير وبوث ومارتن يول، وثنائي يوغوسلافي هو هورفاتيك وبروشتش.

وهناك ثنائي سويسري تولى تدريب الأهلي وهما رينيه فايلر ومارسيل كولر، فيما تولى تدريب الأهلي نمساوي وحيد هو فريتز، والإسبانىين خوان كارلوس جاريدو وخوسيه ريبييرو والجنوب أفريقي موسيماني وأورجواني وحيد أيضًا هو والأورجوياني مارتن لاسارتي والفرنسي باتريس كارتيرون.