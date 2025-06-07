شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية في البنك الأهلي استعدادا لإنبي بنصف نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

عقد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، جلسة تحفيزية على هامش استعدادات الفريق للقاء المرتقب أمام إنبي في إياب الدور النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويحل البنك الأهلي ضيفاً على إنبي، في الثامنة مساء غداً الأحد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت بإياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وطالب طارق مصطفى لاعبيه ببذل أقصى جهد للخروج بنتيجة إيجابية وحسم التأهل إلى نصف النهائي، مشدداً على أهمية القيم بالأدوار الدفاعية والهجومية وعدم ترك مساحات يمكن استغلالها، خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب ليست مطمئنة في حسم التأهل.

ويبحث البنك الأهلي عن التتويج بأول ألقابه منذ صعوده للدوري، خاصة بعدما قدم أبناء طارق مصطفى موسماً مميزاً، حيث نافس على المركز الرابع في الدوري بقوة، قبل أن يحسمه المصري، بفارق 4 نقاط، حيث استقر البنك الأهلي في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة.