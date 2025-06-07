- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يعلن انتهاء مشواره مع الإسماعيلي: فخور أني كنت جزءا من تاريخ الدراويش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور - لبنى عبد اللهالسبت، 07 يونيو 2025 03:28 م
أعلن محمد حسن لاعب وسط النادي الإسماعيلي، انتهاء مشواره مع الإسماعيلي بعد انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي.
وكتب محمد حسن عبر حسابه على "فيس بوك": "بكل مشاعر الحب والامتنان بكتب السطور دي وأنا قلبي مليان ذكريات من أول يوم لبست فيه قميص النادي الإسماعيلي لحد لحظة الوداع".
وتابع: "انتهى مشواري مع نادي الإسماعيلي لكن عمره ما هيخلص من قلبي النادي ده كان بيتي والجمهور العظيم كان السند والدافع في كل لحظة لعبت فيها على أرض الملعب".
وأوضح: "شرفت بتمثيل هذا الكيان الكبير وبكل فخر أقول إنني كنت جزء من تاريخه شكرًا لجمهور الدراويش على الدعم على الهتاف على الحب أنتم فعلاً أغلى حاجة في النادي".
وتابع: "الوداع مش نهاية هو بداية جديدة لكن هتفضلوا دايمًا في قلبي ويا رب أكون كنت قد الثقة اللي ادهالهالي والجمهور ".
محمد حسن
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز