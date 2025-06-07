شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يعلن انتهاء مشواره مع الإسماعيلي: فخور أني كنت جزءا من تاريخ الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد حسن لاعب وسط النادي الإسماعيلي، انتهاء مشواره مع الإسماعيلي بعد انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

وكتب محمد حسن عبر حسابه على "فيس بوك": "بكل مشاعر الحب والامتنان بكتب السطور دي وأنا قلبي مليان ذكريات من أول يوم لبست فيه قميص النادي الإسماعيلي لحد لحظة الوداع".

وتابع: "انتهى مشواري مع نادي الإسماعيلي لكن عمره ما هيخلص من قلبي النادي ده كان بيتي والجمهور العظيم كان السند والدافع في كل لحظة لعبت فيها على أرض الملعب".

وأوضح: "شرفت بتمثيل هذا الكيان الكبير وبكل فخر أقول إنني كنت جزء من تاريخه شكرًا لجمهور الدراويش على الدعم على الهتاف على الحب أنتم فعلاً أغلى حاجة في النادي".

وتابع: "الوداع مش نهاية هو بداية جديدة لكن هتفضلوا دايمًا في قلبي ويا رب أكون كنت قد الثقة اللي ادهالهالي والجمهور ".