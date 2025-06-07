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محمد حسن يعلن انتهاء مشواره مع الإسماعيلي: فخور أني كنت جزءا من تاريخ الدراويش

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  • محمد حسن يعلن انتهاء مشواره مع الإسماعيلي: فخور أني كنت جزءا من تاريخ الدراويش 1/2
  • محمد حسن يعلن انتهاء مشواره مع الإسماعيلي: فخور أني كنت جزءا من تاريخ الدراويش 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور - لبنى عبد الله

السبت، 07 يونيو 2025 03:28 م

أعلن محمد حسن لاعب وسط النادي الإسماعيلي، انتهاء مشواره مع الإسماعيلي بعد انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

وكتب محمد حسن عبر حسابه على "فيس بوك": "بكل مشاعر الحب والامتنان بكتب السطور دي وأنا قلبي مليان ذكريات من أول يوم لبست فيه قميص النادي الإسماعيلي لحد لحظة الوداع".

وتابع: "انتهى مشواري مع نادي الإسماعيلي لكن عمره ما هيخلص من قلبي النادي ده كان بيتي والجمهور العظيم كان السند والدافع في كل لحظة لعبت فيها على أرض الملعب".

وأوضح: "شرفت بتمثيل هذا الكيان الكبير وبكل فخر أقول إنني كنت جزء من تاريخه شكرًا لجمهور الدراويش على الدعم على الهتاف على الحب أنتم فعلاً أغلى حاجة في النادي".

وتابع: "الوداع مش نهاية هو بداية جديدة لكن هتفضلوا دايمًا في قلبي ويا رب أكون كنت قد الثقة اللي ادهالهالي والجمهور ".


محمد حسن

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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