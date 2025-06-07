شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يسلم زيزو القميص 25 فى معسكر الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع محمد الشناوى كابتن النادى الأهلى مع أحمد مصطفى زيزو الوافد الجديد للمارد الأحمر اليوم السبت للترحيب بقدومه للقلعة الحمراء وتسليمه ملابس المعسكر المقام حالياً فى ميامى استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

سيرتدى أحمد زيزو قميصه الشهير بالرقم 25 في الأهلي، وهو الرقم الذى أشتهر بارتداؤه مع الزمالك طوال السنوات الماضية.

ولا يرتدى أحد من نجوم الأهلى الرقم 25 حيث كان رقم الحارس السابق محمود الزنفلى الذى رحل عن جدران القلعة الحمراء.

وينتظم مسئولو النادى الأهلى استقبال مميز للوافد الجديد لصفوف فريق الكرة أحمد مصطفى زيزو لحظة وصوله معسكر المارد الأحمر فى ميامى

يصل أحمد مصطفى زيزو الوافد الجديد للنادى الأهلى لمدينة ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر لأول مرة على أن يبدأ رحلته بالقميص الأحمر بالمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وأعلن النادي الأهلي، تعاقده مع زيزو في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم، بعد نهاية عقده مع الغريم التاريخي الزمالك.

ومن المقرر أن ينظم لاعبو الأهلى ممر شرفى للترحيب بزيزو فى أول مران مثلما حدث فى تدريبات الخميس، للترحيب بالصفقات الجديدة مثل محمد على بن رمضان ومحمد سيحا وأحمد رمضان بيكهام وتريزيجيه.

ينهى فريق الأهلى بقيادة خوسيه ريبيرو اليوم السبت استعداداته لمواجهة باتشوكا المكسيكى الودية المقرر لها مساء غداً الاحد في البروفة الودية الوحيدة قبل خوض منافسات مونديال الأندية.

ويخوض المارد الاحمر تدريباته على ملعب جامعة نوڤا ساوث إيسترن الذى خصصه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للإهلي .

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو



وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج، على أن يلحق بهم وسام أبو علي خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.