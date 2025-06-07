شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط الزمالك للموسم الجديد بعد التتويج بكأس مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

أنقذ نادي الزمالك الموسم المنقضي بعد التتويج بلقب كأس مصر، عقب الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 7-6، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث كاد الفريق الأبيض أن يخرج من ذلك الموسم خالي الوفاض قبل التتويج بهذا اللقب.

ولا صوت يعلو داخل جدران القلعة البيضاء في الوقت الحالي، فوق صوت الاستعداد للموسم الجديد، بتدعيم الفريق بأقوى الصفقات، وكذلك حسم مصير المدير الفني للزمالك.

س: كيف يدير الزمالك ملف الصفقات الصيفية؟ ج:بدأ مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتشاور مع لجنة التخطيط فتح ملف الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

يعكف مسئولو الزمالك على توفير احتياجات الفريق الأول من حيث الصفقات و التدعيمات التى يحتاجها الأبيض خلال الصيف، حيث يحتاج الفريق الأول إلى تدعيم في عدة مراكز بالتعاقد مع أكثر من لاعب، حتى يستطيع الفريق المنافسة على البطولات الموسم المقبل، على أن تكون الصفقات سوبر قادرة على تحقيق طموحات الفريق و الجماهير.

س: ما هي المراكز التي تحتاج إلى تدعيمات في الزمالك؟ ج:المراكز التي تحتاج دعم في الزمالك هي الجناح الأيمن والأيسر، ورأس الحربة، بالإضافة إلى خط الوسط، في مركزى 6 و 8 ، وكذلك حراسة المرمى، وبالتالى الزمالك يحتاج ضم 6 لاعبين . س: ماذا عن اللاعبين الأجانب؟ ج: من المقرر أن تكون صفقات الزمالك الجديدة من بينها لاعبا أجنبيان، وهو ما تعكف عليه لجنة التخطيط الفترة الحالية بالبحث و الدخول في مفاوضات مع لاعبين مميزين في سن صغير، مع الأولوية لمن تنتهى عقودهم مع أنديتهم. س: ما هو مصير أيمن الرمادي مع الزمالك؟ ج:تسود حالة من الانقسام داخل جنبات نادى الزمالك حول مصير أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الكرة الذى انتهى تعاقده مع النادى والذى سبق ووقعه لمدة شهر فقط .

فهناك بعض الاصوات ترى وجود بصمة لأيمن الرمادي مع الزمالك بعد نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز وهى الاصوات التى تتطالب ببقاء الرمادي فى الموسم الجديد بما يدعم إمكانية تقديم الفارس الابيض مستويات أفضل بعد التدعيم بصفقات مميزة.

على الجانب الاخر تصر بعض الاصوات على تعيين مدير فني أجنبي يمتلك القدرة على إعادة الزمالك إلى منصات التتويج مجددًا، خاصة بعد الأداء السلبي الذي ظهر به الفريق هذا الموسم والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري وكأس الكونفدرالية.

س: ماذا قدم أيمن الرمادي مع الزمالك قبل حسم مصيره؟ ج: تولى أيمن الرمادي المسؤولية الفنية لنادي الزمالك يوم 7 مايو الماضي، ليكون مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم خلفا لجوزيه بيسيرو.

وتعد بطولة كأس مصر التى أحرزها أيمن الرمادى هى البطولة الثالثة فى تاريخه كمدرب، حيث أحرز لقب كأس الرابطة مع نادى سيراميكا مرتين.

مسيرة أيمن الرمادى مع الزمالك تمثلت فى خوض 5 مباريات تعادل فى اللقاء الاول أمام سيراميكا 2-2 ثم خسر أمام بيراميدز 1-0 ثم فاز على بتروجت 3-1 ثم فاز على فاركو 2-0 ثم فاز على بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح ليتوج بطلا لكأس مصر، سجل 8 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.