شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حكام لن تراهم في الدوري المصري الجديد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

تأكد اعتزال 6 حكام كبار بنهاية الموسم الجاري، بسبب تخطيهم حاجز الـ45 عاما ورفض أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، التجديد لهم وعدم الاعتماد عليهم، وهم محمد عادل ومحمد الحنفى ومحمد صباحى ونادر قمر الدولة ومحمود يوسف وسامى هلهل.

واتفق اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية على تجديد عقده موسما واحدا ليستمر فى رئاسة اللجنة فى الموسم المقبل 2025 - 2026.

وكان رويز وقع عقدا مع اتحاد الكرة لمدة 3 أشهر، وبعد انتهائه فاتح اتحاد الكرة الخواجة فى التجديد وتم الاتفاق على التجديد موسما واحدا ليستمر رويز فى إدارة اللجنة.

ويعود أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إلى مصر أواخر يوليو المقبل بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها حيث يشارك فى كأس العالم للأندية بالقاء محاضرات على الحكام المشاركين فى البطولة.

فى السياق ذاته، توجه أوسكار رويز إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى فريق إدارة الحكام التابعة بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لبدء التحضير لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة فى الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

وأكد أوسكار لاتحاد الكرة أنه ضمن فريق محاضرى الحكام الرئيسيين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم وأحد المعاونين للسويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم بالفيفا، وسيتواجد رويز خلال الفترة المقبلة في الولايات المتحدة للمشاركة في تحضيرات بطولة كأس العالم للأندية، والمشاركة في الإشراف على معسكر الحكام المختارين لإدارة مباريات البطولة.