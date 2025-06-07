شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمام زيزو وتريزيجيه.. 10 لاعبين من الأهلي يدعمون المنتخب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصة لاعبي النادي الأهلي في قائمة منتخب مصر المرشحة لخوض بطولة أمم أفريقيا بالمغرب ديسمبر المقبل بعد انضمام الثنائى أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه للفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وتضم القائمة المرشحة حتى الأن لتمثيل المنتخب في أمم أفريقيا 10 لاعبين من الأهلي قابلة للزيادة، وهم محمد الشناوى ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم ومحمد هانى في خط الدفاع وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر في خط الوسط وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه في الهجوم.

وهناك أكثر من لاعب بالأهلي مرشح للانضمام للقائمة في حالة المشاركة مع الأهلي باستمرار واستعادة مستواهم، مثل محمد مجدي أفشة وعمر كمال عبد الواحد وحسين الشحات.