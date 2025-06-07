شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يجتمع مع بيراميدز لمناقشة عروض الاحتراف تمهيدا للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

يعقد إبراهيم عادل نجم بيراميدز جلسة مع مسئولى ناديه خلال الساعات المقبلة لمناقشة عروض الاحتراف التى وصلته خلال الأيام الماضية تمهيداً لإختيار أفضلها له من ناحية ولناديه من ناحية أخرى.

وكان إبراهيم عادل قريبا من الانتقال لخيتافي الإسباني قبل بداية الموسم الحالي لولا توقف المفاوضات بسبب رغبة بيراميدز فى إستمرار اللاعب لقيادة السماوى لمنصات التتويج.

وأسهم اللاعب في تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بينما خسر كأس مصر لصالح الزمالك فى المباراة النهائية، وخسر التتويج بالدوري المصري لصالح الاهلى فى المباراة الاخيرة من المسابقة.

إبراهيم عادل صاحب الـ 24 عاما شارك في 34 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.