شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يكفي البنك الأهلي أمام إنبي.. فرص التأهل لنهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يحل البنك الأهلي ضيفاً على إنبي، في الثامنة مساء غداً الأحد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت بإياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويكفي البنك الأهلي التعادل أمام إنبي بأي نتيجة في لقاء العودة لحسم التأهل إلى المباراة النهائية، منتظراً المتأهل من لقاء سيراميكا والإسماعيلي.

ويحتاج إنبي إلى الفوز بهدف نظيف فقط للتأهل إلى المباراة النهائية على حساب البنك الأهلي طبقاً لقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، في حالة التساوي في عدد الأهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية للبنك الأهلي 6 ملايين و730 ألف يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبي 4 ملايين و680 ألف يورو.

ويبحث البنك الأهلي عن التتويج بأول ألقابه منذ صعوده للدوري، خاصة بعدما قدم أبناء طارق مصطفى موسماً مميزاً، حيث نافس على المركز الرابع في الدوري بقوة، قبل أن يحسمه المصري، بفارق 4 نقاط، حيث استقر البنك الأهلي في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة.