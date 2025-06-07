شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: سنكتب التاريخ فى افتتاح المونديال.. والصفقات إضافة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن ناديه ليس غريبا على أجواء كأس العالم للأندية، وإن الجميع في حالة ترقب، من أجل تقديم عروض قوية وكتابة تاريخ جديد.

وأوضح، أن اللاعبين لديهم خبرات كبيرة مع بطولة كأس العالم للأندية، بسبب المشاركات السابقة، لافتا إلى أنه يأمل أن يكون التوفيق حليفا للفريق، وأن يذهب لأبعد نقطة ممكنة بالبطولة.

وأضاف حسين الشحات للصفحة الرسمية للأهلى، على الصعيد الشخصي أنا فخور بتواجدي في هذه البطولة، وأتمنى بشكل عام أن نقدم المطلوب، وآمل أن أسهم مع زملائي في الفوز بكل المباريات وكل البطولات بشكل عام.

وتابع، بالتأكيد المشاركة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية أمر في غاية الأهمية للنادي وللاعبين، بعد موسم صعب للغاية، إلى جانب ما قدمناه خلال السنوات الماضية من الفوز ببطولات إفريقيا والبطولات المحلية وكان مهما أن نتواجد في هذه النسخة الاستثنائية.

وانتقل الشحات للحديث عن وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس قائمة فريق انتر ميامي الأمريكي، مؤكدا أنه أفضل اللاعبين عبر التاريخ إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأن المباراة الافتتاحية سوف تكون صعبة على الجميع، وأن اللاعبين سوف يقدمون كل ما لديهم من أجل الفوز خلال هذه المواجهة.

ووجه رسالة للجماهير وقال : ننتظركم في المدرجات ونتمنتى أن تستمر مساندتكم لنا كما تعودنا منكم، وبإذن الله نسعد جميعا بالفوز بالمباريات والبطولات على حد السواء.

وتحدث عن ذكرياته مع مونديال الأندية، مؤكدا إن لكل مباراة أهميتها وقيمتها بالنسبة له، خاصة مواجهة اتحاد جدة السعودي في النسخة الماضية، التي سجل خلالها أحد اهداف الفوز، وإنه يطمح إلى أن يصل الفريق بالنسخة الجديدة إلى المباراة النهائية.

وأكمل: النادي أبرم العديد من الصفقات وكلها أسماء مميزة، وسوف تضيف للفريق، وسوف نتعاون جميعا من أجل تحقيق الانتصارات، والتعاقد مع مدير فني جديد فرض اجواء جديدة وحالة من التركيز بين اللاعبين، والجميع يتمنى له التوفيق.

وأشار إلى أن المنافسة بين اللاعبين تخدم الفريق بشكل عام، وكل لاعب يجتهد ويقدم كل ما لديه، متمنيا التوفيق لمن يشارك في المباريات.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.