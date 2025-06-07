شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ينشر فيديو من تدريبات زيزو الخاصة قبل الانضمام إلى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365، على فيديو من تدريبات أحمد سيد زيزو خلال الفترة الماضية، قبل الانضمام إلى الأهلي بشكل رسمي، حيث خاض اللاعب فترة إعداد بدني تحت إشراف سيد عبد القادر مخطط الأحمال، وذلك للحفاظ على لياقته بعد غيابه عن المشاركة في المباريات الأخيرة مع الزمالك.

وينظم مسئولو النادى الأهلى استقبالا مميزا للوافد الجديد لصفوف فريق الكرة أحمد مصطفى زيزو لحظة وصوله معسكر المارد الأحمر فى ميامى.

يصل أحمد مصطفى زيزو الوافد الجديد للنادى الأهلى لمدينة ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم السبت، للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر لأول مرة على أن يبدأ رحلته بالقميص الأحمر بالمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وأعلن النادي الأهلي، تعاقده مع زيزو في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم، بعد نهاية عقده مع الغريم التاريخي الزمالك.

ومن المقرر أن ينظم لاعبو الأهلى ممر شرفى للترحيب بزيزو فى أول مران مثلما حدث فى تدريبات الخميس، للترحيب بالصفقات الجديدة مثل محمد على بن رمضان ومحمد سيحا وأحمد رمضان بيكهام وتريزيجيه.

وينهى فريق الأهلى بقيادة خوسيه ريبيرو اليوم السبت استعداداته لمواجهة باتشوكا المكسيكى الودية المقرر لها مساء غداً الاحد في البروفة الودية الوحيدة قبل خوض منافسات مونديال الأندية.

ويخوض المارد الاحمر تدريباته على ملعب جامعة نوڤا ساوث إيسترن الذى خصصه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للإهلي.