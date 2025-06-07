شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينتظر عودة عبد الرحيم دغموم من الجزائر لتوقيع عقود التجديد والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسؤولو النادي المصري عودة الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق من الجزائر، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتوقيع عقود التجديد، بعدما انتهى عقد اللاعب الجزائري مع المصري بنهاية موسم 2024 – 2025.

وكانت إدارة المصري اتفقت مع اللاعب قبل سفره إلى الجزائر، على تجديد التعاقد بين الطرفين، لمدة موسم واحد على الأقل.

من ناحية أخرى، واستقر مجلس إدارة النادي المصري على استمرار الفريق فى خوض مبارياته خلال الموسم المقبل باستاد السويس الجديد، باعتباره الملعب الرسمي للفريق محلياً وأفريقياً.